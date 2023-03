Dai precedenti per droga agli amici vip: chi era Manuel Costa, lo chef ucciso a Roma davanti al suo ristorante (Di sabato 11 marzo 2023) Chi era Manuel Costa, lo chef ucciso a Roma davanti al suo ristorante Freddato con un colpo d’arma da fuoco alla testa a pochi metri dal suo ristorante: così è stato ucciso, nella serata di venerdì 10 marzo, EManuele Costanza, 41enne noto come chef Manuel Costa. Cugino di Floriana Secondi, ex concorrente del Grande Fratello, Manuel Costa era molto conosciuto negli ambienti vip anche per le serata che spesso organizzava nel suo ristorante. Amico “da una vita”, come spiega La Repubblica, di Tony Effe, trapper cresciuto tra le fila della Dark Polo Gang, lo chef Manuel ... Leggi su tpi (Di sabato 11 marzo 2023) Chi era, loal suoFreddato con un colpo d’arma da fuoco alla testa a pochi metri dal suo: così è stato, nella serata di venerdì 10 marzo, Enza, 41enne noto come. Cugino di Floriana Secondi, ex concorrente del Grande Fratello,era molto conosciuto negli ambienti vip anche per le serata che spesso organizzava nel suo. Amico “da una vita”, come spiega La Repubblica, di Tony Effe, trapper cresciuto tra le fila della Dark Polo Gang, lo...

