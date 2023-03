Da Twitter – Antonio Conte: “Sono sotto contratto al Tottenham, poi decideremo alla fine… (Di sabato 11 marzo 2023) Antonio Conte: “Sono sotto contratto al Tottenham, poi decideremo a fine stagione con il club” #THFC “Il mio contratto scade a giugno, vedremo, potrebbero licenziarmi anche prima della fine della stagione, chissà, magari Sono delusi”, dice Prime. pic.Twitter.com/o3xJM2Bjjh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 8 marzo 2023 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di sabato 11 marzo 2023): “al, poia fine stagione con il club” #THFC “Il mioscade a giugno, vedremo, potrebbero licenziarmi anche prima della fine della stagione, chissà, magaridelusi”, dice Prime. pic..com/o3xJM2Bjjh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 8 marzo 2023 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcoconterio : ???? Il ciclo di Antonio Conte al #Tottenham è al termine. Daniel Levy è da due mesi in contatto per riprendere Maur… - ZZiliani : Invito i tifosi dell'#Inter, nel caso #Marotta riporti davvero Antonio #Conte in nerazzurro, a tifare Pro Sesto o R… - localteamtv : Cutro, l'arrivo della premier Giorgia Meloni al comune della cittadina calabrese per il Consiglio dei ministri. L'i… - porcoggiuda_ : Giulio Cesare e Marco Antonio che si accordano su come agire contro Pompeo e il Senato per l’espansione di Roma, pr… - carmenjaratn : @pacchitto @rita_falchi @paoloorla @Orsosognante @TwittGiorgio @ghegola Buon giorno felice e tranquillo sabato a t… -