Da Pietrelcina | lettera a Vigorito sul progetto di un parco eolico | “Per me è no”

(Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 7 minutiRiceviamo e pubblichiamo unaaperta di Domenico Rossi, assessore all’Istruzione del Comune di, per “stimolare il dibattito pubblico su unche preoccupa fortemente la mia comunità. Preciso che ilnon è stato presentato dal Presidente.” “Gentile Presidente, la recente polemica tra Lei e Nino Lombardi apre il campo a più di un interrogativo e spunto di riflessione. Lei ha interpretato le critiche mosse dal Presidente della Provincia aldi uncome l’occasione «di voler abbinare per forza» l’Oresteimprenditore dell’al Suo ruolo di Presidente di Confindustria, al fine di attaccarla. ...

... come faceva, in tempi più recenti, padre Pio di. Un eroismo non imposto né richiesto a ... Tutti questi saggi consigli furono accompagnati da unadedicatoria, ben degna di essere ...del Cardinale Comastri: cittadino onario diE per l'occasione è giunta aanche lache il cardinale Angelo Comastri, dal 2018 cittadino onorario del comune ...... "Il cardinal Comastri inaugurerà il Presepe Vivente di" di Miriam Masone; "A Sant'... quindi spazio all'ilarità con la "sgrammaticata" missiva "Ti sono quasimente scritto questa" ...