Da Francoforte in arrivo a Napoli 5mila tifosi, si fanno comprare i biglietti dagli atalantini (Di sabato 11 marzo 2023) Mercoledì si prospetta una serata agitata a Napoli. Al momento, e incredibilmente, il Tar ha accolto il ricorso dell’Eintracht Francoforte e sospeso la vendita dei biglietti riservati al settore ospiti per la gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions. Ovviamente adesso la Prefettura ricorrerà al Consiglio di Stato. Nel frattempo, però, scrive la Gazzetta dello Sport i tifosi tedeschi si stanno già industriando. L’escamotage di cui parla l’edizione on line della Gazzetta è la seguente, e francamente la prospettiva è inquietante, si parla di circa 5.700 tifosi provenienti dall’Assia: In Germania i tifosi si stanno organizzando per la trasferta di Napoli. Su Twitter alcuni utenti stanno già cercando escamotage eventuali per assistere comunque alla partita: ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 marzo 2023) Mercoledì si prospetta una serata agitata a. Al momento, e incredibilmente, il Tar ha accolto il ricorso dell’Eintrachte sospeso la vendita deiriservati al settore ospiti per la gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions. Ovviamente adesso la Prefettura ricorrerà al Consiglio di Stato. Nel frattempo, però, scrive la Gazzetta dello Sport itedeschi si stanno già industriando. L’escamotage di cui parla l’edizione on line della Gazzetta è la seguente, e francamente la prospettiva è inquietante, si parla di circa 5.700provenienti dall’Assia: In Germania isi stanno organizzando per la trasferta di. Su Twitter alcuni utenti stanno già cercando escamotage eventuali per assistere comunque alla partita: ...

