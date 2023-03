Cyber security e uso consapevole della rete: Carabinieri in cattedra a Caivano (Di sabato 11 marzo 2023) Cyber security e uso consapevole della rete, ma anche Cybercrime, digital investigations e web intelligence i temi trattati al “Francesco Morano” di Caivano Cybercrime, digital investigations e web intelligence. Tre dei tanti punti sfiorati dai Carabinieri della sezione indagini telematiche del nucleo investigativo di Napoli. Nell’inedita veste di docenti i militari hanno parlato ad una folta platea di studenti dell’Istituto Superiore “Francesco Morano” di Caivano. Non certo la solita lezione ma una chiacchierata con i più giovani, utilizzando il linguaggio condiviso della rete, delle new technologies. Un linguaggio parlato abitualmente dalla generazione ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 11 marzo 2023)e uso, ma anchecrime, digital investigations e web intelligence i temi trattati al “Francesco Morano” dicrime, digital investigations e web intelligence. Tre dei tanti punti sfiorati daisezione indagini telematiche del nucleo investigativo di Napoli. Nell’inedita veste di docenti i militari hanno parlato ad una folta platea di studenti dell’Istituto Superiore “Francesco Morano” di. Non certo la solita lezione ma una chiacchierata con i più giovani, utilizzando il linguaggio condiviso, delle new technologies. Un linguaggio parlato abitualmente dalla generazione ...

