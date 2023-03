Cutro, una signora espone un cartello pacifista ma un uomo della sicurezza la identifica. Il video di Propaganda Live (Di sabato 11 marzo 2023) Episodio sconcertante a Cutro, dove Diego Bianchi per Propaganda Live (La7) era presente per immortalare l’arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei suoi ministri per il Consiglio dei ministri. Poco distante da una via dove campeggiava il balcone di un’abitazione privata ornato di ben 5 bandiere di Fratelli d’Italia, una signora è stata avvicinata e poi identificata da un uomo della sicurezza. Il motivo? Aveva con sé il cartello pacifista “Insieme per la pace”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Episodio sconcertante a, dove Diego Bianchi per(La7) era presente per immortalare l’arrivopresidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei suoi ministri per il Consiglio dei ministri. Poco distante da una via dove campeggiava il balcone di un’abitazione privata ornato di ben 5 bandiere di Fratelli d’Italia, unaè stata avvicinata e poita da un. Il motivo? Aveva con sé il“Insieme per la pace”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

