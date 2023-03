Cutro, in migliaia alla manifestazione per i migranti. I peluche affidati alle onde «per le anime dei bimbi perduti» (Di sabato 11 marzo 2023) Mimmo Lucano guida il corteo con una croce di legno fatta con i resti del barcone naufragato. E Bonelli attacca: «La festa di Salvini con Meloni e Berlusconi? Non sanno cosa sia la sobrietà» Leggi su corriere (Di sabato 11 marzo 2023) Mimmo Lucano guida il corteo con una croce di legno fatta con i resti del barcone naufragato. E Bonelli attacca: «La festa di Salvini con Meloni e Berlusconi? Non sanno cosa sia la sobrietà»

