Cutro, chi è l'avvocato dei parenti delle vittime: Serracchiani, retroscena esplosivo (Di sabato 11 marzo 2023) Mentre Debora Serracchiani accusa Giorgia Meloni di "scappare", il suo compagno si prepara forse a condurre una battaglia legale a Cutro contro il governo. Perché il partner della capogruppo dei deputati Pd è Mitja Gialuz, stimatissimo avvocato e difensore dei familiari delle vittime dei migranti morti nel naufragio di 12 giorni fa davanti alle coste della Calabria. E cosi, in uno sfortunato circuito giudiziario e politico, questa drammatica vicenda umana rischia di assumere nuovi, inediti connotati polemici. A riportare la notizia è il Secolo d'Italia. L'avvocato triestino, fidanzato della Serracchiani, vanta un curriculum di tutto rispetto: "Ordinario di procedura penale a Genova - ricorda il sito il cui direttore editoriale è Italo Bocchino, ex ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Mentre Deboraaccusa Giorgia Meloni di "scappare", il suo compagno si prepara forse a condurre una battaglia legale acontro il governo. Perché il partner della capogruppo dei deputati Pd è Mitja Gialuz, stimatissimoe difensore dei familiaridei migranti morti nel naufragio di 12 giorni fa davanti alle coste della Calabria. E cosi, in uno sfortunato circuito giudiziario e politico, questa drammatica vicenda umana rischia di assumere nuovi, inediti connotati polemici. A riportare la notizia è il Secolo d'Italia. L'triestino, fidanzato della, vanta un curriculum di tutto rispetto: "Ordinario di procedura penale a Genova - ricorda il sito il cui direttore editoriale è Italo Bocchino, ex ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiazzapulitaLA7 : 'Ho trovato una pagliacciata di fare un Consiglio dei ministri a Cutro. Qui siamo di fronte a una tragedia e mi pa… - openarms_it : Avete messo in piedi un sistema che criminalizza chi soccorre, colpevolizza chi fugge, finanzia chi intercetta e re… - PiazzapulitaLA7 : La domanda è solo una. Ed è questa. Chi non ha ordinato l'operazione di salvataggio nella notte di Cutro, quando… - Franco88386632 : @SecolodItalia1 Credo che chi ha assistito alla conferenza stampa del presidente meloni e dei suoi ministri a Cutro… - Stocca64 : #Esecutivo in una morsa: Il mantra è: 'serve più #accoglienza'. Da #Bonelli, #IlariaCucchi (toh, guarda chi ricompr… -