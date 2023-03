(Di sabato 11 marzo 2023) I fondamenti giuridici della "in" sono descritti negli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile. Questi articoli stabiliscono ladei precettori e degli insegnanti per i danni causati dai loro allievi o apprendisti durante il periodo in cui sono sotto la loro sorveglianza. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Culpa in vigilando e responsabilità del docente e dei collaboratori: alcune info utili - MicheleGuetta : RT @Henries67: @CorteCost chi afferma cose false senza riconoscerle è un incompetente sesquipedale, ed se è uno specialista ha una speciale… - Henries67 : @CorteCost chi afferma cose false senza riconoscerle è un incompetente sesquipedale, ed se è uno specialista ha una… - PriscillaPill : @fanpage VADA IN PROCURA E DENUNCI I FATTI. LA SCUOLA È RESPONSABILE PER CULPA IN VIGILANDO. DENUNCI INSEGNANTI E DIRIGENTE SCOLASTICO. - uil_rua : La Voce della Scuola - giornale online ( -

In molti si chiedono se in casi come questo valga il principio della "in" a carico degli insegnanti e se a questi ultimi possa essere chiesto di risarcire eventuali danni causati ...Gli incidenti e gli infortuni a scuola non sono così rari. In quali casi la colpa di ciò che succede ricade sul docente o su un membro del personale della scuola Che cos'è lainCosa devono fare i docenti in materia di sorveglianza degli alunni VAI AL CORSO In cosa consiste la responsabilità del docente e in generale del personale scolastico In una ...... il docente ne è responsabile, altrimenti una mancata osservanza di tale obbligo darebbe origine ad una responsabilità per omissione ovvero ad unain. Lainè l'...

Culpa in vigilando e responsabilità del docente e dei collaboratori: alcune info utili Orizzonte Scuola

In molti si chiedono se in casi come questo valga il principio della “culpa in vigilando” a carico degli insegnanti e se a questi ultimi possa essere chiesto di risarcire eventuali danni causati dagli ...Ora che la polemica politica parrebbe essersi parzialmente sopita, val la pena di tornare sul tentativo, tutto italiano, di darsi, o ridarsi, una sorta di “diritto autarchico”, un ordinamento, cioè, d ...