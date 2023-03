Ct Nigeria: 'Osimhen andrà in una big europea', e svela il nome... (Di sabato 11 marzo 2023) Futuro in una big del calcio europeo per Victor Osimhen. La previsione è del ct della Nigeria, José Peseiro , in visita al Napoli alla vigilia della sfida con l'Atalanta dove gioca il connazionale ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 11 marzo 2023) Futuro in una big del calcio europeo per Victor. La previsione è del ct della, José Peseiro , in visita al Napoli alla vigilia della sfida con l'Atalanta dove gioca il connazionale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Ct Nigeria: '#Osimhen andrà in una big europea', e svela il nome...: Il selezionatore della Nazionale del bomber az… - infoitsport : Osimhen, parla il CT della Nigeria: “Vuole diventare il migliore al mondo”, poi l’annuncio in vista di Napoli-Atala… - Spazio_Napoli : Osimhen, parla il CT della Nigeria: “Vuole diventare il migliore al mondo”, poi l’annuncio in vista di Napoli-Atala… - napolipiucom : Peseiro, ct Nigeria: 'Vuole diventare il migliore al mondo. Ho parlato con Spalletti e Giuntoli' #CalcioNapoli… - tuttonapoli : Ct Nigeria sarà al Maradona: 'Osimhen tra i primi al mondo, ma vuole diventare il numero 1' -