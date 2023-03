Crotone: sbarcati 500 migranti, la loro barca era in pessime condizioni (Di sabato 11 marzo 2023) Tra il mare e il peschereccio che li trasportava, poteva essere un'altra strage: e non è l'unico salvataggio effettuato nella notte Leggi su vanityfair (Di sabato 11 marzo 2023) Tra il mare e il peschereccio che li trasportava, poteva essere un'altra strage: e non è l'unico salvataggio effettuato nella notte

