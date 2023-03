Crosetto accompagna anziana dalla polizia ma non lo riconoscono (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – “In farmacia entra un’anziana. ‘Cerco mio figlio’, ‘È la quinta volta che viene, qui non lavora suo figlio’. Da due ora vagava. Senza idea di dove si trovava. L’accompagno lì vicino, alla polizia. Spiego. Lei chi è, mi da un documento? Sono il ministro della Difesa. Ah, un collega”. E’ quanto accaduto a Guido Crosetto, ministro della Difesa, che lo ha poi raccontato su Twitter, spiegando di non essere stato riconosciuto dal poliziotto cui aveva appena affidato una donna in stato confusionale. In farmacia entra un’anziana.“Cerco mio figlio”“È la quinta volta che viene, qui non lavora suo figlio”Da due ora vagava.Senza idea di dove si trovava.L’accompagno lì vicino, alla polizia.Spiego.Lei chi è, mi da un documento?Sono il Ministro della difesa. Ah un collega. — Guido ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – “In farmacia entra un’. ‘Cerco mio figlio’, ‘È la quinta volta che viene, qui non lavora suo figlio’. Da due ora vagava. Senza idea di dove si trovava. L’accompagno lì vicino, alla. Spiego. Lei chi è, mi da un documento? Sono il ministro della Difesa. Ah, un collega”. E’ quanto accaduto a Guido, ministro della Difesa, che lo ha poi raccontato su Twitter, spiegando di non essere stato riconosciuto dal poliziotto cui aveva appena affidato una donna in stato confusionale. In farmacia entra un’.“Cerco mio figlio”“È la quinta volta che viene, qui non lavora suo figlio”Da due ora vagava.Senza idea di dove si trovava.L’accompagno lì vicino, alla.Spiego.Lei chi è, mi da un documento?Sono il Ministro della difesa. Ah un collega. — Guido ...

