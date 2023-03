Crolla la Silicon Valley Bank | paura nei mercati finanziari

(Di sabato 11 marzo 2023) Precipita la salute deiglobali con il crollo della banca americana,, che investiva nelle start up dell’high tech. Il continuo rialzo dei tassi portato avanti dalla FED, che punta ad abbassare l’inflazione provocando un rallentamento dell’economia, sta generando delle ripercussioni importanti nel sistema bancario. L’istituto californiano difatti è andato in cortocircuito principalmente per andare incontro alla necessità di soddisfare la continua richiesta di liquidità da parte delle aziende clienti della banca, a loro volta colpite dai rialzi dei tassi di interesse da parte della FSD. Creando un serpente che si morde la coda dal quale l’istituto non è riuscito a uscire. Al tal punto che è iniziata una fuga di clienti dalla...

LaValley Bank, chiusa dal Dipartimento per la protezione e innovazione finanziaria della California, è fallita e fa tremare i mercati finanziari di tutto il mondo. Si tratta del maggior default ...Valley Banke scatena il panico . SVB, flessione nelle Borse europee . Silvergate Bank c hiude . Silvergate Bank è una banca californiana che opera in criptovalute . L'annuncio ...... sotto pressione a livello globale per le difficoltà finanziarie dellaValley Bank e il ... Nello scenario borsistico europeo calo deciso per Francoforte , che segna un - 1,31%,Londra , ...

Quello della Silicon Valley Bank è uno dei più grandi crolli dalla crisi finanziaria del 2008 e dunque potrebbe portare non pochi grattacapi a tutto il settore. La prima impressione è che si tratti ...Prima della Silicon Valley Bank, l’ultima impresa a fallire è stata alla fine del 2020, quando la pandemia stava devastando il Paese. Fallimento SVB: si teme il contagio Non è chiaro se il crollo ...