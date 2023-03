Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OdeonZ__ : Criticato a Londra, nostalgia dell'Italia: Conte, Juve e Inter alla finestra - SoniaGrispo : Un ragazzo ha scritto un tweet sul fatto di non essere mai andato agli Uffizi perché a pagamento e di aver apprezza… - MatteoTamburin4 : @GaeWeAreAcMilan Ieri, diciamo che non è stato proprio perfetto e giustamente va criticato, ma da chiedere la panch… -

Il colpo di grazia l'ha dato il Milan: Tottenham eliminato dalla Champions (subito) e Antonio Conte diretto a "casa" (in estate). Il contratto dell'ex c.t. azzurro con gli Spurs scade a giugno. Se il ...Mettendo forse una pietra definitiva sulle ambizioni di Conte a. Che ha parlato dopo il ... "Innanzitutto, ho visto l'intervista, non mi ha. Ha solo detto che la sua stagione è uno ...- Stagione sin qui deludente per il Tottenham di Antonio Conte . Durante la conferenza stampa ... Ma non hame. Ha semplicemente detto che la sua stagione sta andando male e ha ragione. ...

Criticato a Londra, nostalgia dell'Italia: Conte, ciao Spurs. Juve e Inter alla finestra La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Il tecnico degli Spurs nella conferenza pre-partita è tornato sullo sfogo del brasiliano dopo la sfida di Champions League col Milan ...