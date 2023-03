Cremonese-Fiorentina | Italiano | “Affrontiamo una squadra temibile | massima concentrazione”

Leggi su sportface

(Di sabato 11 marzo 2023) L’allenatore della, Vincenzo, alla vigilia della sfida dello Zini contro lavalevole per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023, ha parlato ai canali ufficiali del club viola: “Dopo il successo di giovedì scorso in Conference League siamo costretti subito a riattivare l’interruttore, a cercare di stare con la testa dentro gli impegni importanti. Domani ci attende una gara di campionato dove sappiamo tutti che dobbiamo ancora cercare di pedalare, ottenere punti importanti, fare prestazioni di livello. Affronteremo unamolto, quindiperché sarà una battaglia. Laha cambiato passo, ha ottenuto risultati importanti, saranno nostri avversari in semifinale di Coppa ...