Cremona: con la scusa di aiutarla a fare le pulizie ruba gioielli ad anziana, denunciata (Di sabato 11 marzo 2023) Milano, 11 mar. (Adnkronos) - In due circostanze avrebbe rubato dei gioielli a una signora anziana che l'aveva fatta entrare a casa sua per aiutarla nelle pulizie. Per questo i carabinieri della compagnia di Crema hanno denunciato per furto aggravato una donna, con precedenti di polizia a carico. La vittima, una signora residente nella provincia di Cremona, si è presentata dai carabinieri spiegando di aver subito un furto all'interno della sua abitazione e di ritenere che l'autrice fosse una donna che aveva conosciuto mesi prima e che si era offerta di aiutarla nelle pulizie domestiche e di prestargli assistenza, visto che l'anziana viveva da sola. Avendone effettivamente bisogno, la vittima ha accettato. Così la donna è entrata in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Milano, 11 mar. (Adnkronos) - In due circostanze avrebbeto deia una signorache l'aveva fatta entrare a casa sua pernelle. Per questo i carabinieri della compagnia di Crema hanno denunciato per furto aggravato una donna, con precedenti di polizia a carico. La vittima, una signora residente nella provincia di, si è presentata dai carabinieri spiegando di aver subito un furto all'interno della sua abitazione e di ritenere che l'autrice fosse una donna che aveva conosciuto mesi prima e che si era offerta dinelledomestiche e di prestargli assistenza, visto che l'viveva da sola. Avendone effettivamente bisogno, la vittima ha accettato. Così la donna è entrata in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? Nel singolo che anticipa il suo nuovo attesissimo album, #Blanco duetterà con #Mina! Il giovane e controverso art… - sportface2016 : +++Fonti #Aia all'Ansa: 'Non esiste l'audio del dialogo del quarto uomo #Serra con #Mourinho. Viene registrato solo… - TV7Benevento : Cremona: aggredisce dottoressa e mette a soqquadro pronto soccorso, 22enne denunciato - - Fiorentinanews : Primo round a Cremona, con poco da nascondere: un antipasto che la #Fiorentina non può snobbare - paoloangeloRF : Cremona solidale con i migranti: sit in per dire basta ai morti in mare -