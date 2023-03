Creed e gli scontri sul ring: evoluzione e cambiamenti della saga tra regia e narrazione (Di sabato 11 marzo 2023) Parte fondamentale del franchise con Michael B. Jordan è quella dedicata ai combattimenti sul quadrilatero, concepiti e diretti da un capitolo all'altro con visione e stile differenti. Ne parliamo nel nostro approfondimento. La saga di Creed è più viva che mai. Mentre il terzo capitolo del franchise cinematografico raggiunge i 117 milioni nel mondo, l'interprete e regista Michael B. Jordan annuncia l'espansione di quello che definisce Creed Universe anche tra serialità, animazione e spin-off. Il franchise corre ormai sulle proprie gambe e l'addio di Sylvester Stallone sembra non aver intaccato il successo o la qualità del prodotto, seppure al prezzo di un vuoto emotivo soprattutto legato all'affetto dei fan per Rocky Balboa. La saga non ha mai nascosto la sua natura transitoria e di eredità spirituale, come un vero e ... Leggi su movieplayer (Di sabato 11 marzo 2023) Parte fondamentale del franchise con Michael B. Jordan è quella dedicata ai combattimenti sul quadrilatero, concepiti e diretti da un capitolo all'altro con visione e stile differenti. Ne parliamo nel nostro approfondimento. Ladiè più viva che mai. Mentre il terzo capitolo del franchise cinematografico raggiunge i 117 milioni nel mondo, l'interprete e regista Michael B. Jordan annuncia l'espansione di quello che definisceUniverse anche tra serialità, animazione e spin-off. Il franchise corre ormai sulle proprie gambe e l'addio di Sylvester Stallone sembra non aver intaccato il successo o la qualità del prodotto, seppure al prezzo di un vuoto emotivo soprattutto legato all'affetto dei fan per Rocky Balboa. Lanon ha mai nascosto la sua natura transitoria e di eredità spirituale, come un vero e ...

