Crack Silicon Valley Bank | Yellen | «Escludiamo il salvataggio ma evitare contagio»

(Di sabato 11 marzo 2023) Dopo ildella banca, si vedono le prime conseguenze: la valuta digitale USD?Coin perde l’aggancio al dollaro e le startup restano senza stipendi. Joe Biden ha chiamato il governatore della California per discutere del fallimento della

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anto_galli4 : RT @Robertonuzzoam: CRACK DELLA 'SILICON VALLEY BANK': QUI VIENE SPIEGATO MOLTO BENE CHE COSA È SUCCESSO PS: Se un'azienda che ha deposita… - ozymand87647780 : RT @sonoViolet: Se è vero son cazzi acidissimi #Ucraina Ricordo inoltre che domani potrebbero collassare banche e borse a causa del crack… - caterinacorda1 : RT @Robertonuzzoam: CRACK DELLA 'SILICON VALLEY BANK': QUI VIENE SPIEGATO MOLTO BENE CHE COSA È SUCCESSO PS: Se un'azienda che ha deposita… - sonoViolet : Se è vero son cazzi acidissimi #Ucraina Ricordo inoltre che domani potrebbero collassare banche e borse a causa de… - Jacqueline_7971 : RT @m1058210: Coinvolti per milioni di $ nel crack della Silicon Valley Bank anche #NancyPelosi e marito, #harryandmeghan oltre a #oprah.… -

...mercati concede una tregua per fare un po' di ordine su quanto accaduto alla californiana... Diversa la dimensione del, diversa la genesi, diverse le conseguenza. Si spera. La società non ...- Assalto dei clienti alle filiali per ritirare i soldi. Yellen, il sistema resta ...La stablecoin USD Coin (USDC) ha infatti perso il suo ancoraggio al dollaro dopo ildiValley Bank. È accaduto dopo che Circle, la società che sta dietro la valuta digitale, ha rivelato ...

Crack Silicon Valley Bank: effetto domino. «Imprese tech britanniche a serio rischio» Il Sole 24 ORE

Il crack sta avendo ricadute anche sull’universo delle valute digitali. Circle, il gestore di una delle più diffuse stablecoin del mondo, ha comunicato che 3,3 miliardi di dollari delle sue riserve ...Ci sarebbero anche i soldi della coppia Harry e Megan nei depositi della banca californiana Svb, fallita venerdì scorso dopo una fulminea e micidiale corsa agli sportelli. La notizia non è stata confe ...