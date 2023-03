Crac Silicon Valley Bank | cosa sta succedendo

Leggi su italiasera

(Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – Le operazioni della(Svb), la sedicesima banca degli Stati Uniti, che è stata chiusa venerdì dalle autorità di regolamentazione dopo che le sue azioni sono crollate, riprenderanno lunedì, con la Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) degli Stati Uniti in carica. Tutti i depositanti assicurati avranno “pieno accesso” ai depositi “assicurati” entro lunedì mattina e gli assegni ufficiali “continueranno a essere liquidati”, ha affermato la Fdic. L’assicurazione sui depositi, secondo la definizione della Fdic, significa che i depositi sono assicurati fino a 250.000 dollari per depositante, per banca assicurata dalla Fdic, per categoria di proprietà. La mossa è arrivata dopo che la banca, con sede a Santa Clara, ha annunciato, mercoledì scorso, di aver perso 1,8 miliardi di dollari nella vendita di ...