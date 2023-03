Covid oggi Toscana, 183 contagi e 5 morti: bollettino 11 marzo (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono 183i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 marzo in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 5 morti. Dei nuovi casi 44 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 139 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.591.734. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% (617 persone) e raggiungono quota 1.572.569 (98,8% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 7.560 positivi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono 183i nuovida coronavirus11in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 5. Dei nuovi casi 44 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 139 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.591.734. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% (617 persone) e raggiungono quota 1.572.569 (98,8% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano pertanto 7.560 positivi, ...

