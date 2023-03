Covid, le notizie di oggi. Iss, Rt a 0,97 in aumento rispetto a 7 giorni fa (Di sabato 11 marzo 2023) E' quanto emerge nel report settimanale legato al monitoraggio Covid della Cabina di regia Iss-Ministero della Salute. In lieve diminuzione l'incidenza, con 41 casi ogni 100mila abitanti, il tasso delle terapie intensive scende all'1%, ricoveri in calo al 4,7%. Due regioni a rischio alto, 3 moderato e 16 basso. In Italia 23.988 casi e 216 decessi in ultima settimana, -10,1% e -5,3%: questi i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute Leggi su tg24.sky (Di sabato 11 marzo 2023) E' quanto emerge nel report settimanale legato al monitoraggiodella Cabina di regia Iss-Ministero della Salute. In lieve diminuzione l'incidenza, con 41 casi ogni 100mila abitanti, il tasso delle terapie intensive scende all'1%, ricoveri in calo al 4,7%. Due regioni a rischio alto, 3 moderato e 16 basso. In Italia 23.988 casi e 216 decessi in ultima settimana, -10,1% e -5,3%: questi i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EasyInve : Gli atti dell'inchiesta della procura di #Bergamo sulla gestione della prima ondata confermano quanto sia stato imp… - Agenzia_Ansa : Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, esse… - Agenzia_Ansa : L'Italia quando scoppiò il Covid 'aveva un manuale d'istruzioni: il piano pandemico', che però non venne usato perc… - raffaellam9 : RT @AlessandraOdri: 'Dobbiamo mettere paura per imporre le restrizioni...Non dare notizie positive così possiamo confermare le restrizioni'… - AlessandraOdri : RT @AlessandraOdri: 'Dobbiamo mettere paura per imporre le restrizioni...Non dare notizie positive così possiamo confermare le restrizioni'… -