Covid, le news. Pregliasco: "Sarà una Pasqua tranquilla, ma mai abbassare guardia". LIVE (Di sabato 11 marzo 2023) "I dati del monitoraggio Covid evidenziano una situazione costante, con variazioni lievi. Si osserva una riduzione nell'incidenza del numero di casi, ma quello che piace poco è un Rt che resta alto", ha detto il virologo. Secondo il report settimanale Iss-Ministero della Salute sono in lieve diminuzione i casi, il tasso delle terapie intensive scende all'1% e anche i ricoveri sono in calo al 4,7%. Due regioni a rischio alto, 3 moderato e 16 basso Leggi su tg24.sky (Di sabato 11 marzo 2023) "I dati del monitoraggioevidenziano una situazione costante, con variazioni lievi. Si osserva una riduzione nell'incidenza del numero di casi, ma quello che piace poco è un Rt che resta alto", ha detto il virologo. Secondo il report settimanale Iss-Ministero della Salute sono in lieve diminuzione i casi, il tasso delle terapie intensive scende all'1% e anche i ricoveri sono in calo al 4,7%. Due regioni a rischio alto, 3 moderato e 16 basso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : “Il Covid non è abbastanza letale per avere vaccini approvati rapidamente”, disse ai ministri il consulente medico… - AlfonsoFuggetta : Covid, le menzogne sulla zona rossa. Conte: “Non sapevo dei 300 militari” - La Stampa - reportrai3 : ??Covid-19, Procura di Bergamo indaga Conte, Speranza, Fontana e Gallera: “Il disastro si poteva evitare”?? - AStramezzi : ???? Covid, Burioni su twitter: 'Colpa di chi ha omesso o falsificato i dati'. Ovvero: pararsi il sedere con un post… - RedaFree_it : ????#Roma, non finiscono le indagini post #pandemia: ancora aperta la questione falsi #GreenPass ?? A processo anche… -