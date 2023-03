Covid, l’analisi del matematico Sebastiani: «Con la zona rossa a Bergamo 4.500 morti in meno» (Di sabato 11 marzo 2023) Con la zona rossa la provincia di Bergamo si sarebbe risparmiata 4.500 morti. Lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Secondo Sebastiani l’attuazione di un lockdown dal primo marzo al 30 aprile 2020 avrebbe salvato molte vite: «La stima è basata sulle sequenze temporali dell’incidenza dei positivi al test molecolare per il virus SarsCov-2 a livello provinciale, resi pubblici dalla Protezione civile. Poiché i dati sui decessi non stati mai resi pubblici a livello provinciale, nonostante i numerosi appelli da parte degli scienziati, alcuni dei quali di livello da premio Nobel, sono stati per loro utilizzati i dati a livello aggregato», rileva l’esperto. Il calcolo Che poi precisa: «Il calcolo è ... Leggi su open.online (Di sabato 11 marzo 2023) Con lala provincia disi sarebbe risparmiata 4.500. Lo indicano le analisi delGiovannidel Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Secondol’attuazione di un lockdown dal primo marzo al 30 aprile 2020 avrebbe salvato molte vite: «La stima è basata sulle sequenze temporali dell’incidenza dei positivi al test molecolare per il virus SarsCov-2 a livello provinciale, resi pubblici dalla Protezione civile. Poiché i dati sui decessi non stati mai resi pubblici a livello provinciale, nonostante i numerosi appelli da parte degli scienziati, alcuni dei quali di livello da premio Nobel, sono stati per loro utilizzati i dati a livello aggregato», rileva l’esperto. Il calcolo Che poi precisa: «Il calcolo è ...

