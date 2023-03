Covid | la Johns Hopkins University non raccoglie più dati Il bilancio finale sui morti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @Alessan15117134 Qui il link alla Johns Hopkins se quello nel tweet precedente non funzionasse - akhetaton11 : RT @SkyTG24: Covid, stop a raccolta dati Johns Hopkins University. Bilancio di quasi 7 milioni di morti - CalistriSilvio : RT @SkyTG24: Covid, stop a raccolta dati Johns Hopkins University. Bilancio di quasi 7 milioni di morti - SkyTG24 : Covid, stop a raccolta dati Johns Hopkins University. Bilancio di quasi 7 milioni di morti - marcoranieri72 : RT @borghi_claudio: @Alessan15117134 Qui il link alla Johns Hopkins se quello nel tweet precedente non funzionasse -

A tre anni di distanza dalla dichiarazione da parte dell'Oms della pandemia, il Coronavirus Resource Center interrompe l'attività. Sul sito rimangono due archivi di ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato Esattamente tre anni dopo il giorno in cui l'OMS definì ufficialmente come "pandemia" la diffusione globale del- 19, laHopkins University, che da allora ha dedicato un sito alla raccolta dei dati ufficiali forniti dai Paesi su morti e contagi, diventando il punto di riferimento di tutte le ...Secondo laHopkins University, ci sono stati più di 6,8 milioni di morti direttamente dovute a- 19. Ma oggi, attraverso la vaccinazione e le mutazioni del virus in varianti più deboli, ...

Lo stop dopo 3 anni di elaborazione dei dati: Il bilancio "finale" dà conto di 676.609.955 casi accertati, 6.881.955 morti e 13.338.833.198 dosi di vaccino somministrate in tutto il mondo ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, stop a raccolta dati Johns Hopkins University. Bilancio di quasi 7 milioni di morti ...