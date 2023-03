Covid Italia, Iss: per over 80 tasso di incidenza più elevato (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – Meno contagiati da Sars-Cov-2 ma con una maggiore presenza di infezioni tra i più anziani. Il tasso di incidenza del Covid-19, su 7 giorni, è infatti in diminuzione in tutte le fasce d’età. Il dato più elevato, però, si registra nella fascia degli over 80 anni, con 63 casi per ogni 100.000 abitanti. E’ quanto si legge nell’aggiornamento del report esteso dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sulla sorveglianza Covid-19, pubblicato online. In generale i dati del flusso Iss, nel periodo che va dal 27 febbraio al 5 marzo, evidenziano una incidenza in diminuzione (38 per 100.000 abitanti) rispetto alla settimana precedente che era 48 per 100.000 (20 febbraio/26 marzo). Anche nel periodo più recente censito dai dati aggregati raccolti dal ministero della ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – Meno contagiati da Sars-Cov-2 ma con una maggiore presenza di infezioni tra i più anziani. Ildidel-19, su 7 giorni, è infatti in diminuzione in tutte le fasce d’età. Il dato più, però, si registra nella fascia degli80 anni, con 63 casi per ogni 100.000 abitanti. E’ quanto si legge nell’aggiornamento del report esteso dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sulla sorveglianza-19, pubblicato online. In generale i dati del flusso Iss, nel periodo che va dal 27 febbraio al 5 marzo, evidenziano unain diminuzione (38 per 100.000 abitanti) rispetto alla settimana precedente che era 48 per 100.000 (20 febbraio/26 marzo). Anche nel periodo più recente censito dai dati aggregati raccolti dal ministero della ...

