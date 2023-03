Covid, anche i ratti positivi: lo studio (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – anche i ratti possono infettarsi con il Covid. Lo prova uno studio effettuato su un campione di 79 ratti catturati nel 2021 in diverse località di Brooklyn. La ricerca, pubblicata da mBio, la rivista dell’American Accademy of Microbiology, ha evidenziato che 13 roditori, ovvero il 16,5% del campione, avevano gli anticorpi del Covid-19, suggerendo una loro passata infezione. Due dei ratti sono risultati positivi, ma senza sintomi. I ricercatori hanno anche infettato alcuni ratti in laboratorio con diverse varianti, dimostrando che i roditori sono suscettibili alle varianti alfa, delta e omicron. E’ la prima volta che viene mostrata la suscettibilità dei ratti alle varianti, sottolinea il ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) –possono infettarsi con il. Lo prova unoeffettuato su un campione di 79catturati nel 2021 in diverse località di Brooklyn. La ricerca, pubblicata da mBio, la rivista dell’American Accademy of Microbiology, ha evidenziato che 13 roditori, ovvero il 16,5% del campione, avevano gli anticorpi del-19, suggerendo una loro passata infezione. Due deisono risultati, ma senza sintomi. I ricercatori hannoinfettato alcuniin laboratorio con diverse varianti, dimostrando che i roditori sono suscettibili alle varianti alfa, delta e omicron. E’ la prima volta che viene mostrata la suscettibilità deialle varianti, sottolinea il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Nonostante la fallimentare e dannosa politica Covid zero, che ha danneggiato l'economia e scatenato proteste che ne… - repubblica : Covid, anche i topi di New York trovati positivi. E possono portare nuove varianti [di Elena Dusi] - LaVeritaWeb : Il ministro, sentito in Procura, ha tentato di scaricare le responsabilità sul mancato utilizzo delle regole anti p… - sturlesetosi : Bergamo. Inchiesta #Covid. Gli avvocati degli indagati per epidemia colposa chiedono tre mesi di tempo per esaminar… - StefaniaVaselli : RT @IlZebraapois: Da Londra ecco i lockdown files: a quando la nostra House of Covid?. “Bisogna spaventarli a morte”, scriveva Hancock. Ter… -