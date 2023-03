(Di sabato 11 marzo 2023) 'Alfredoè inestremamente, le apprenderò lunedì mattina quando farò accesso in ospedale , per il momento posso dire solo quanto mi è stato riferito'. Parole che l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #Cospito, l'avvocato: «Condizioni estremanente critiche» - MediasetTgcom24 : Alfredo Cospito, il suo avvocato: 'È in condizioni estremamente critiche' #AlfredoCospito #11marzo - 93427ad0e1494f6 : RT @fcimini: Buongiorno stocazzo… caso Cospito o meglio caso 41bis…. Zero righe sui quotidiani di oggi… l’avvocato Flavio Rossi Albertini c… - omalamentsoio : RT @ChiodiDonatella: Mancava solo 'l'#anarchico a sua insaputa'. O meglio, 'l'#anarchico pentito'. Visto che ora #Cospito frigna con #Bruxe… - Lichtung5 : RT @fcimini: Buongiorno stocazzo… caso Cospito o meglio caso 41bis…. Zero righe sui quotidiani di oggi… l’avvocato Flavio Rossi Albertini c… -

Parole che l'di, Flavio Rossi Albertini, ha pronunciato oggi a Modena prendendo parte a un convegno per lanciare la campagna nazionale per la revisione dell'ergastolo ostativo e del ...La richiesta, si legge, 'non può trovare accoglimento in considerazione del fatto cheè già ... 'Ci impediscono il diritto alla salute afferma l'Flavio Rossi Albertini secondo loro ...... mentre si disquisisce assieme all'del Popolo su come combattere l'indigenza incombente. ... Pd scalabile da destra e sinistra Così Ugo Finetti, analista politico, ex dirigente Psi- 41 ...

Il grido dell'avvocato di Cospito: "Sta male, scarceratelo" Il Riformista

Alfredo Cospito "è in condizioni estremamente critiche". A farlo sapere è il suo avvocato, Flavio Rossi Albertini, spiegando che le condizioni esatte "le apprenderò lunedì mattina quando farò accesso ...Alfredo Cospito non sarà visitato dalla dottoressa Barbara Cigardi, come richiesto dalla difesa dell'anarchico, presso l'ospedale San Paolo di Milano dove si ...