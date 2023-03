Cos’è il Lightning Network e come funziona | introduzione

Leggi su blockworld

(Di sabato 11 marzo 2023) I blocchi di Bitcoin vengono creati approssimativamente ogni dieci minuti, e possono contenere un certo numero di transazioni. Lo spazio nel blocco è una risorsa limitata, quindi devi offrire di più degli altri utenti per fare in modo che la tua transazione venga inclusa velocemente. Ai miner importa, prima di tutto, essere pagati, quindi includeranno prima le transazioni con le commissioni più alte. Quando non ci sono tanti utenti che cercano di inviare fondi allo stesso tempo, questo non è un problema. Puoi impostare una commissione bassa, ed è probabile che la transazione verrà inclusa nel blocco successivo. Potrebbe sembrare insignificante per transazioni che spostano migliaia di dollari in Bitcoin, ma per i pagamenti più piccoli non è sostenibile. Chi sarebbe disposto a pagare un caffè da $3 con una commissione da 5$? Con, paghi ...