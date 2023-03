Cosa mangiano i figli di William e Kate? Mamma Middleton svela le sue ricette preferite

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 11 marzo 2023) Quali sono i piatti preferiti di George, Charlotte e Louis? LoPoco prima dell'uscita del suo libro Spare-il minore, Harry aveva dichiarato che laviveva come in una gabbia e così anche i suoi tre. Stando a come invece si comporta la nuovissima principessa del Galles, la sua vita sembra essere veramente perfetta, soprattutto perché, oltre ad essere circondata dall'amore dei sudditi inglesi che l'hanno sostenuta in un momento così critico come l'uscita del libro,riesce a trascorrere tantissimo tempo con i suoi tre bambini: George, il primogenito e futuro Re di nove anni, Charlotte, la principessa di sette anni e il simpaticissimo e ribelle Louis di soli quattro anni.ha dichiarato che, seppur suo ...