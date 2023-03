Cosa fare con la fotocamera di OnePlus 11, suggerimenti e trucchi (Di sabato 11 marzo 2023) Cosa puoi fare con la fotocamera di OnePlus 11? Ci sono molte impostazioni da dover conoscere per ottenere il meglio dagli scatti e dai video realizzati con il tuo nuovo smartphone. OnePlus 11 è dotato della migliore configurazione della fotocamera mai realizzata dall’azienda cinese, incluso un sensore primario da 50 MP e la messa a punto del software di Hasselblad. Tuttavia, software e hardware da soli non definiscono la fotocamera. Vediamo come giocare con l’effetto bokeh dei ritratti e come utilizzare i filtri in modalità notturna fino ad arrivare all’utilizzo dell’audio intelligente nei tuoi video. Recensione OnePlus 11: un Pro non Pro Acquista su Amazon Ottieni il meglio dalla fotocamera di OnePlus 11 La ... Leggi su pantareinews (Di sabato 11 marzo 2023)puoicon ladi11? Ci sono molte impostazioni da dover conoscere per ottenere il meglio dagli scatti e dai video realizzati con il tuo nuovo smartphone.11 è dotato della migliore configurazione dellamai realizzata dall’azienda cinese, incluso un sensore primario da 50 MP e la messa a punto del software di Hasselblad. Tuttavia, software e hardware da soli non definiscono la. Vediamo come giocare con l’effetto bokeh dei ritratti e come utilizzare i filtri in modalità notturna fino ad arrivare all’utilizzo dell’audio intelligente nei tuoi video. Recensione11: un Pro non Pro Acquista su Amazon Ottieni il meglio dalladi11 La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : La cosa buffa è tutto questo sbattimento del mondo #Juventus per cancellare o fare ridurre i 15 punti di penalità q… - DPCgov : Venti forti ?? Ecco cosa fare ? e cosa NON fare ? #10marzo - marattin : Con la foto Landini-Schlein-Conte non abbiamo nulla a che fare. Massimo rispetto, ma siamo un’altra cosa, anche ris… - PAlunnoRossetti : RT @HoaraBorselli: Il #13Marzo sarà la ricorrenza di quando Sergio #Ramelli è stato barbaramente ammazzato con una chiave inglese da 7 raga… - uaworldit : Mentre Oleksandr pensava a cosa fare e a chiamare la polizia, i residenti locali lo chiamarono di nuovo. Questa vol… -