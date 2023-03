Cosa fa oggi Andrea Nicole, ex tronista di Uomini e Donne: dalla scelta inconsueta al successo come influencer (Di sabato 11 marzo 2023) Mentre vengono trasmesse le nuove puntate Uomini e Donne, molti continuano a seguire i vecchi protagonisti, come Andrea Nicole, tronista dell’edizione precedente. Il suo percorso nel dating show è stato particolare, sia per la storia della sua vita che per come si è concluso. Dopo avere tenuto solo due corteggiatori, Alessandro e Ciprian, la scelta è avvenuta in modo inconsueto, con Ciprian che è andato a casa della tronista all’insaputa della produzione e con cui alla fine ha passato la notte insieme. Tornati in studio, i due si sono scusati ma sono usciti dal programma insieme, travolti dalle polemiche. Sono stati poi invitati per un chiarimento speciale con Gianni e Tina e alla fine hanno ricevuto i petali di rosa, ma la loro ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 11 marzo 2023) Mentre vengono trasmesse le nuove puntate, molti continuano a seguire i vecchi protagonisti,dell’edizione precedente. Il suo percorso nel dating show è stato particolare, sia per la storia della sua vita che persi è concluso. Dopo avere tenuto solo due corteggiatori, Alessandro e Ciprian, laè avvenuta in modo inconsueto, con Ciprian che è andato a casa dellaall’insaputa della produzione e con cui alla fine ha passato la notte insieme. Tornati in studio, i due si sono scusati ma sono usciti dal programma insieme, travolti dalle polemiche. Sono stati poi invitati per un chiarimento speciale con Gianni e Tina e alla fine hanno ricevuto i petali di rosa, ma la loro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #10marzo buongiorno! Oggi di cosa accusiamo @ellyesse e @GiuseppeConteIT per dimenticare #conferenzastampa #cutro?… - elenabonetti : Oggi abbiamo presentato le proposte del #TerzoPolo per la sanità. Scrivetemi cosa ne pensate! Le nostre proposte… - MarianoGiustino : Il regime che uccide i suoi figli! Ecco cosa è la Repubblica islamica in #Iran #IranianSchoolHolocaust Solo oggi,… - honeyesjk : RT @btshouse_ita: ?? Videomessaggio in cui Yoongi annuncia le date del suo tour solista a Kanagawa (Giappone) ?? ??:ARMY, salve! ??:Sono SUGA… - giovamartinelli : Questa cosa è letteralmente terribile! E dimostra in maniera inconfutabile quanto sia stretto il legame tra la ruZ… -