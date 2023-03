“Cosa è successo a Sanremo”. Chiara Ferragni in lacrime, tutta la verità su Fedez e il crollo (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo giorni in cui ha preferito restare in silenzio Chiara Ferragni torna a farsi sentire. E sfrutta i social come cassa di risonanza. A un mese dall’esperienza sanremese, l’imprenditrice digitale fa il punto della situazione e parla di sé stessa, dei problemi di salute del marito Fedez, della necessità in un periodo delicato di non crollare e della volontà di sentirsi fragile ogni tanto. “Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale avere paura, è normale chiedersi se ce la farai, è normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno, ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto. Mi è capitato dopo settimane di cose emotivamente complesse che mi sono successe e ci sono successe come famiglia”, inizia così il suo monologo su Instagram. La prima parte del suo sfogo è dedicata all’esperienza di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo giorni in cui ha preferito restare in silenziotorna a farsi sentire. E sfrutta i social come cassa di risonanza. A un mese dall’esperienza sanremese, l’imprenditrice digitale fa il punto della situazione e parla di sé stessa, dei problemi di salute del marito, della necessità in un periodo delicato di non crollare e della volontà di sentirsi fragile ogni tanto. “Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale avere paura, è normale chiedersi se ce la farai, è normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno, ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto. Mi è capitato dopo settimane di cose emotivamente complesse che mi sono successe e ci sono successe come famiglia”, inizia così il suo monologo su Instagram. La prima parte del suo sfogo è dedicata all’esperienza di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : Banche, rischio contagio? La crisi di Silicon Valley Bank preoccupa i mercati e si teme un contagio per gli istitu… - Roberto_Fico : Un governo confuso, impreciso e approssimativo: Meloni ancora non sa spiegare cosa è successo a pochi metri dalle c… - GiorgiaMeloni : Sulla tragedia di Cutro ho sentito e letto delle ricostruzioni francamente surreali. Vi spiego cosa è successo e co… - diBG001 : RT @danit86mi: @diBG001 È successo anche a me e anche io la trovo una mancanza di riguardo, perché se voglio bere sono io il primo a chiede… - Stefano664509 : RT @SMarco58: @HoaraBorselli Beh, di questi tempi, con quello che è successo, il party con il karaoke potevano anche risparmiarselo! Cosa d… -