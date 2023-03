Coppa Italia | Juventus batte l’Inter ai supplementari | la Roma gioisce al 101?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : SIAMO ANCORA IN FINALE DI COPPA ITALIA! ???? Decide il gol di @losada_vicky al 101’! ?? DAJE ROMA DAJEEEEEE! ??… - La7tv : 90+11’ | ?? | GOL ROMA! All'ultimo secondo è @losada_vicky a segnare la rete che assicura alla Roma il pass per la… - ASRomaWomen : Next stop: Coppa Italia Final ?????? ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRomaWomen #ASRoma - sportli26181512 : Coppa Italia Femminile, beffa nel finale per la squadra di Ganz: è la Roma ad andare in finale: Terminata la regula… - roberocantore : Ottimo weekend sportivo perso inter. Primavera e donne coppa Italia -

La Fiorentina è difatti ancora in corsa anche per la, dove ad aprile si contenderà un posto in finale proprio con la Cremonese, sua prossima avversaria in campionato. La sfida della '...Nessun Iframes FALCADE - 11 - 03 - 2023 - - Successo di Gabriele Matli tra gli Aspiranti alla nona e penultima tappa diRode, disputatasi quest'oggi sulle nevi di Falcade (Belluno) Il fondista delle Fiamme Gialle ha confermato ancora l'ottima condizione vincendo la gara in 21'28''1. Secondo Niccolò ...Sarà anche un'anticipazione delle semifinali di, che si disputeranno ad aprile. Il calcio d'inizio di questa sfida è in programma domenica alle 15 allo stadio Zini di Cremona. ...

LIVE MN - Coppa Italia Femminile, Roma-Milan (2-1): Giacinti porta in vantaggio la squadra di casa Milan News

La Turchia piazza il colpo nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Doha, in Qatar. Il merito è di Oguzhan Tuzun che si è aggiudicato il concorso indivi ...(ANSA) - DOHA, 11 MAR - E' finita male per gli azzurri della Fossa olimpica impegnati nella gara valida per la 'tappa' di Coppa del mondo di tiro a volo a Doha. Il miglior risultato per l'Italia è ...