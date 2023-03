Coppa Italia femminile | la Roma completa la rimonta su Milan 3 a 1 e seconda finale consecutiva

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : SIAMO ANCORA IN FINALE DI COPPA ITALIA! ???? Decide il gol di @losada_vicky al 101’! ?? DAJE ROMA DAJEEEEEE! ??… - La7tv : 90+11’ | ?? | GOL ROMA! All'ultimo secondo è @losada_vicky a segnare la rete che assicura alla Roma il pass per la… - _Morik92_ : #DiMaria a Sky: 'Un po' di fastidio, normale fatica, stiamo giocando tante partite. L'importante era vincere. Aiute… - icarvsplume : RT @pazzamentejuve: #JuventusWomen A La7, Sara Gama ha parlato a caldo dopo Juventus Women Inter e il raggiungimento della finale di Coppa… - zazu_93 : @Christi70555542 @Walkerita A inizio erano partiti con l'obiettivo 'vincere il campionato', poi diventato: Ottenere… -

Sarà anche un'anticipazione delle semifinali di, che si disputeranno ad aprile. Il calcio d'inizio di questa sfida è in programma domenica alle 15 allo stadio Zini di Cremona. ......è già assicurato anche la coppetta di super g " di festeggiare la sua secondadel Mondo: 486 le lunghezze di vantaggio su Kilde, che ha scelto di non prendere parte al weekend sloveno. L'...femminile, in finale ci sarà l'ennesimo scontro tra la Juve e la Roma che hanno eliminato le due milanesi Alla Juventus Women servono i supplementari per avere la meglio sull'Inter nella ...

Coppa Italia Femminile, Roma-Milan 3-1: sconfitta beffarda, rossonere eliminate | LIVE NEWS Pianeta Milan

"La Cremonese è una squadra molto temibile, sarà anche nostra avversaria in Coppa Italia, già domani sarà una battaglia e noi dovremo essere pronti". Così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ...(ANSA) - FIRENZE, 11 MAR - ''La Cremonese è una squadra molto temibile, sarà anche nostra avversaria in Coppa Italia, già domani sarà una battaglia e noi dovremo essere pronti''. Così Vincenzo ...