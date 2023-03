Coppa Italia femminile: la Juve batte l’Inter e va in finale (Di sabato 11 marzo 2023) Juventus women-Inter. La Juventus di Joe Montemurro, va in finale di Coppa Italia, la vittoria odierna sull’Inter regala un altra gioia immensa a tutti i tifosi bianconeri. La partita finisce 2 a 1 ma dopo i tempi supplementari. Nei primi 90 si era riproposto lo stesso risultato di Milano. Va dato merito anche alle ragazze ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 11 marzo 2023)ntus women-Inter. Lantus di Joe Montemurro, va indi, la vittoria odierna sulregala un altra gioia immensa a tutti i tifosi bianconeri. La partita finisce 2 a 1 ma dopo i tempi supplementari. Nei primi 90 si era riproposto lo stesso risultato di Milano. Va dato merito anche alle ragazze ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : SIAMO ANCORA IN FINALE DI COPPA ITALIA! ???? Decide il gol di @losada_vicky al 101’! ?? DAJE ROMA DAJEEEEEE! ??… - La7tv : 90+11’ | ?? | GOL ROMA! All'ultimo secondo è @losada_vicky a segnare la rete che assicura alla Roma il pass per la… - ASRomaWomen : Next stop: Coppa Italia Final ?????? ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRomaWomen #ASRoma - ilnapolionline : COPPA ITALIA FEMMINILE - La finale sarà Juventus-A.s. Roma - - zazoomblog : LIVE – Cantù-Cento 18-19 Coppa Italia A2 2023 basket: RISULTATO in DIRETTA - #Cantù-Cento #18-19 #Coppa #Italia -