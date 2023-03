Coppa Italia femminile 2023, Roma e Juventus in finale: eliminate Milan e Inter (Di sabato 11 marzo 2023) Sono Roma e Juventus Women le due squadre finaliste della Coppa Italia femminile 2022/2023. Questo il verdetto emerso questo pomeriggio in occasione del ritorno delle semifinali, che al termine di due match estremamente tirati hanno visto prevalere le giallorosse e le bianconere. Grande rimonta per la Roma, che ha eliminato il Milan di Maurizio Ganz al Tre Fontane. Dopo l’1-0 dell’andata in proprio favore, le rossonere erano sembrate in grado di controllare la situazione portandosi in vantaggio anche al ritorno grazie al gol di Piemonte al 30?. Al 40? però ecco l’1-1 delle capitoline con il colpo di testa di Andressa che riapre tutto prima dell’Intervallo. Nella ripresa il Milan sfiora il gol con Adami, ma al 62? è la ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) SonoWomen le due squadre finaliste della2022/. Questo il verdetto emerso questo pomeriggio in occasione del ritorno delle semifinali, che al termine di due match estremamente tirati hanno visto prevalere le giallorosse e le bianconere. Grande rimonta per la, che ha eliminato ildi Maurizio Ganz al Tre Fontane. Dopo l’1-0 dell’andata in proprio favore, le rossonere erano sembrate in grado di controllare la situazione portandosi in vantaggio anche al ritorno grazie al gol di Piemonte al 30?. Al 40? però ecco l’1-1 delle capitoline con il colpo di testa di Andressa che riapre tutto prima dell’vallo. Nella ripresa ilsfiora il gol con Adami, ma al 62? è la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : SIAMO ANCORA IN FINALE DI COPPA ITALIA! ???? Decide il gol di @losada_vicky al 101’! ?? DAJE ROMA DAJEEEEEE! ??… - La7tv : 90+11’ | ?? | GOL ROMA! All'ultimo secondo è @losada_vicky a segnare la rete che assicura alla Roma il pass per la… - _Morik92_ : #DiMaria a Sky: 'Un po' di fastidio, normale fatica, stiamo giocando tante partite. L'importante era vincere. Aiute… - LouisBianconero : Juve batte Inter 2-1 e vola in finale di coppa Italia woman dove incontrerà la Roma come l'anno scorso #juveinterwoman #finale - Sarasognosogno : RT @La7tv: 90+11’ | ?? | GOL ROMA! All'ultimo secondo è @losada_vicky a segnare la rete che assicura alla Roma il pass per la finale di Co… -