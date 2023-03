Convocati Cremonese | c'è Ferrari | out due difensori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... firenzeviola_it : CREMONESE, I convocati: ci sono Okereke e Dessers -

Poi le esclusioni dai, le parole del suo legale e dell'agente a Tv Play, la risposta ... a cui sono seguite le presenze nell'ultima parte di gara contro, Salisburgo e Juventus. L'...Sampdoria, Audero salta la JuventusIl portiere della Sampdoria non sarà quindi tra idi ... dopo la Juventus, infatti, ci sono gli scontri diretta con Verona,, Lecce e Spezia, ......di calcio serie A /- Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Giovanni Simeone C'è anche Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, nella lista deidi ...

Sassuolo-Cremonese: i convocati US Cremonese

La Cremonese ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Fiorentina. Confermate le assenze di Chiriches e Aiwu. Di seguito l'elenco completo: Portieri: ...La Serie A torna in campo per la 26a giornata. Queste tutte le scelte sui giocatori convocati. Torna Zoet nello Spezia, così come Ampadu e Ekdal, non al meglio come annunciato ieri in conferenza stamp ...