Conte: ''In Inghilterra non capite che non possono giocare sempre gli stessi'' (Di sabato 11 marzo 2023) L'allenatore degli Spurs, Antonio Conte, minimizza l'ottima prova del brasiliano nel successo con il Nottingham ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 11 marzo 2023) L'allenatore degli Spurs, Antonio, minimizza l'ottima prova del brasiliano nel successo con il Nottingham ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AIexDeI : @vicyago66 Antonio Conte se ne è andato via lui, per prendere qualche milioncino in più e farsi ridere dietro da me… - milansette : Dall'Inghilterra: Pochettino o Tuchel per il dopo Conte al Tottenham - sportli26181512 : Dall'Inghilterra: Pochettino o Tuchel per il dopo Conte al Tottenham: (ANSA) - ROMA, 10 MAR - E' iniziato il castin… - sportface2016 : Dall'#Inghilterra: #Conte saluta a fine stagione, #Pochettino e #Tuchel candidati per la panchina del #Tottenham - napolipiucom : Dall'Inghilterra: Il Tottenham vuole Spalletti: Arriva la risposta del Napoli #Conte #napoli #Spalletti #Tottenham… -