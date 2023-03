Conte e le parole sul futuro: addio al Tottenham a fine stagione? (Di sabato 11 marzo 2023) Il Tottenham esce dalla Champions e Antonio Conte nel post partita lancia parole sul possibile futuro e medita l’addio Il Tottenham esce dalla Champions e Antonio Conte nel post partita lancia parole sul possibile futuro e medita l’addio. Il tecnico ha nostalgia dell’Italia, tra le altre cose, e anche per questo un suo ritorno nel mercato estivo non sarebbe da escludere. L’unico sarebbe per il suo ingaggio, ma per quello si ragionerà a tempo debito, ma l’addio col Tottenham è dietro l’angolo, Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Ilesce dalla Champions e Antonionel post partita lanciasul possibilee medita l’Ilesce dalla Champions e Antonionel post partita lanciasul possibilee medita l’. Il tecnico ha nostalgia dell’Italia, tra le altre cose, e anche per questo un suo ritorno nel mercato estivo non sarebbe da escludere. L’unico sarebbe per il suo ingaggio, ma per quello si ragionerà a tempo debito, ma l’colè dietro l’angolo, Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

