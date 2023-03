Confesercenti | Il Pos è costato 5 mld alle Pmi Proposta | transazioni gratuite sotto i 30 € per le piccole

Leggi su ildenaro

(Di sabato 11 marzo 2023) L’uso di carte e bancomat èimprese nel 2022, tra commissioni e costi accessori, almeno 5 miliardi di euro. Un onere proporzionalmente più gravoso soprattutto per le attività di minori dimensioni, in particolare del commercio, che vedono restringersi i margini a causa dei costi delle commissioni. A stimarlo è, in vista del Tavolo tecnico per il taglio delle commissioni sui pagamenti tramite Pos, convocato dal ministero dell’Economia per venerdì 17 marzo. Il tavolo è l’occasione per mettere finalmente il punto a una questione aperta da oltre dieci anni, l’obbligo è stato previsto per la prima volta dal Decreto Crescita 2.0 nel 2012, anni caratterizzati da rinvii, polemiche, provvedimenti contraddittori e promesse mai mantenute. L’Italia è diventato in questi dieci anni il Paese europeo con il più alto numero ...