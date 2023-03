Conferenza stampa Juventus-Sampdoria, Allegri: “Possiamo andare secondi” (Di sabato 11 marzo 2023) Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Sampdoria, ha presentato la gara con i blucerchiati. Un’occasione per ripartire dopo l’ultima sconfitta con la Roma in campionato, che ha compromesso di fatto la corsa al quarto posto (in attesa del ricorso al CONI sulla penalizzazione). Ma il tecnico bianconero non guarda alla classifica “formale”, bensì a quella sul campo. Come testimonia il suo obiettivo per la sfida contro gli uomini di Stankovic. Juventus-Sampdoria, Allegri: “Partita importante per la classifica” Il focus principale di Massimiliano Allegri, alla vigilia di Juventus-Sampdoria, è la classifica sul campo, pur senza ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 11 marzo 2023) Il tecnico dellaMassimiliano, intervenuto inalla vigilia della sfida con la, ha presentato la gara con i blucerchiati. Un’occasione per ripartire dopo l’ultima sconfitta con la Roma in campionato, che ha compromesso di fatto la corsa al quarto posto (in attesa del ricorso al CONI sulla penalizzazione). Ma il tecnico bianconero non guarda alla classifica “formale”, bensì a quella sul campo. Come testimonia il suo obiettivo per la sfida contro gli uomini di Stankovic.: “Partita importante per la classifica” Il focus principale di Massimiliano, alla vigilia di, è la classifica sul campo, pur senza ...

