Conferenza stampa Allegri: «Domani non dobbiamo giocare, dobbiamo vincere. Pogba…»

Conferenza stampa Allegri, le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus alla vigilia della sfida contro la Sampdoria

Massimiliano Allegri interviene in Conferenza stampa dalle 14.00 alla vigilia del match tra Juventus e Sampdoria. Calcionews24 segue in LIVE le sue parole.

SAMPDORIA – «Domani sarà una gara apparentemente abbordabile, ma gli ultimi risultati della Samp non ci lasciano tranquilli. Gara importante per la classifica, potremo andare secondi, perchè noi abbiamo 50 punti e la nostra classifica è questa, sappiamo quanto sia importante»

POGBA – «A disposizione, non ha giocato venerdì ma Domani c'è. Non ho deciso la formazione, ci sono due che giocano: Perin e l'attaccante che è Vlahovic»

CENTROCAMPO – «Credo che tra Barrenechea e ...

