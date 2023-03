Concerto in Castello a Udine sabato 11 marzo con i Filarmonici Friulani (Di sabato 11 marzo 2023) Northern Lights, “luci del nord”, è il suggestivo tema del Concerto che vedrà protagonista Alfredo Zamarra, prima viola dell’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, con l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani diretta dal giovane maestro Alessandro Arnoldo. sabato 11 marzo, alle ore 20.45, nello splendido Salone del Parlamento del Castello di Udine l’ensemble presenterà la prima esecuzione italiana del Concerto per viola e orchestra del lettone P. Vasks seguita dalla celebre Serenata per archi Op. 48 di P.I. Tchaikovsky. Domenica 12 marzo, alle ore 18.00, l’Orchestra presenterà lo stesso Concerto anche nella sala della Società Filarmonica di Trento nell’ambito della Stagione di Concerti della ... Leggi su udine20 (Di sabato 11 marzo 2023) Northern Lights, “luci del nord”, è il suggestivo tema delche vedrà protagonista Alfredo Zamarra, prima viola dell’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, con l’Orchestra giovanilediretta dal giovane maestro Alessandro Arnoldo.11, alle ore 20.45, nello splendido Salone del Parlamento deldil’ensemble presenterà la prima esecuzione italiana delper viola e orchestra del lettone P. Vasks seguita dalla celebre Serenata per archi Op. 48 di P.I. Tchaikovsky. Domenica 12, alle ore 18.00, l’Orchestra presenterà lo stessoanche nella sala della Società Filarmonica di Trento nell’ambito della Stagione di Concerti della ...

