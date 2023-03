Conca d’oro, riapre la piazza tra degrado e accampamenti (VIDEO) (Di sabato 11 marzo 2023) Nel cuore di Conca d’oro, a Roma, ha riaperto al pubblico dopo circa 2 anni il piazzale della metro. Il cantiere fu avviato più di un anno fa durante la giunta Caudo. Il progetto, nato dal bilancio partecipativo del 2019, riprende anche alcune idee dei residenti. Fanno parte del pacchetto di investimento l’area giochi, la pista di pattinaggio e la cancellazione delle numerose scritte sui muri. La situazione sarà davvero migliorata? Purtroppo no. Entrando nella piazza non c’è un muro che non abbia scritte volgari o contro la polizia. Addirittura a pochi passi dalla nuova area giochi per i bambini c’è un insediamento abusivo. Rifiuti ovunque, erba alta e recinzioni divelte. Tantissime sono le domande dei residenti rimasti basiti dopo la riapertura. Insediamento abusivo Ebbene sì, davanti l’ingresso di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 marzo 2023) Nel cuore di, a Roma, ha riaperto al pubblico dopo circa 2 anni ille della metro. Il cantiere fu avviato più di un anno fa durante la giunta Caudo. Il progetto, nato dal bilancio partecipativo del 2019, riprende anche alcune idee dei residenti. Fanno parte del pacchetto di investimento l’area giochi, la pista di pattinaggio e la cancellazione delle numerose scritte sui muri. La situazione sarà davvero migliorata? Purtroppo no. Entrando nellanon c’è un muro che non abbia scritte volgari o contro la polizia. Addirittura a pochi passi dalla nuova area giochi per i bambini c’è un insediamento abusivo. Rifiuti ovunque, erba alta e recinzioni divelte. Tantissime sono le domande dei residenti rimasti basiti dopo la riapertura. Insediamento abusivo Ebbene sì, davanti l’ingresso di ...

