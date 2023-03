"Con quanti l'ho fatto..." Pausini hot, le confidenze alla tv spagnola (Di sabato 11 marzo 2023) Laura Pausini, in qualità di super-ospite in un programma spagnolo, si è lasciata andare a confessioni piuttosto intime. “Nella mia vita ho fatto l'amore solo con tre persone”, ha dichiarato la nota cantante al programma tv spagnolo “El Horminguero”. Il conduttore Pablo Matos ha voluto fortemente questa ospitata, che ha permesso a Pausini di presentare il suo ultimo lavoro discografico. La cantante, tuttavia, non si è tirata indietro, durante l'intervista, rispetto a domande più intime, ed ha ammesso di non essere il tipo di donna “da avventure di una notte”. In effetti, sappiamo che Laura Pausini ha avuto tre storie importanti in passato, tutte molto lunghe: dal 1993 al 2001 è stata legata al suo produttore e agente Alfredo Cerruti; dal 2002 al 2004 ha avuto una relazione con l'ex agente Gabriele Parisi; poi, nel ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 marzo 2023) Laura, in qualità di super-ospite in un programma spagnolo, si è lasciata andare a confessioni piuttosto intime. “Nella mia vita hol'amore solo con tre persone”, ha dichiarato la nota cantante al programma tv spagnolo “El Horminguero”. Il conduttore Pablo Matos ha voluto fortemente questa ospitata, che ha permesso adi presentare il suo ultimo lavoro discografico. La cantante, tuttavia, non si è tirata indietro, durante l'intervista, rispetto a domande più intime, ed ha ammesso di non essere il tipo di donna “da avventure di una notte”. In effetti, sappiamo che Lauraha avuto tre storie importanti in passato, tutte molto lunghe: dal 1993 al 2001 è stata legata al suo produttore e agente Alfredo Cerruti; dal 2002 al 2004 ha avuto una relazione con l'ex agente Gabriele Parisi; poi, nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Don_Lazzara : Il #Signore e' riparo per chi soffre, nel tempo dell'angoscia e' rifugio sicuro. Signore, onfidino in te quanti con… - lmisculin : Piantedosi lavora nella PA da prima che cadesse il Muro di Berlino. Ha collaborato con centinaia di persone, è stat… - Don_Lazzara : Il #Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Egli è giusto in tutte le sue vie, santo in t… - amicavincente : @distefanoTW Conosco dei borseggiatori con i colletti bianchi , ha presente le banche venete ? Sa quanti milioni hanno fstto sparire ? - tempoweb : Laura #Pausini, confidenze hot alla tv spagnola: 'Con quanti l'ho fatto...' #11marzo #iltempoquotidiano… -