Con fatica vi parlo di questo libro che mi ha molto colpito e tolto il respiro

(Di sabato 11 marzo 2023) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Convidiche mi hail; leggendolo ho avuto quasi il desiderio di tenerlo per me, come quando un amico vi svela un segreto che non dovete rivelare. Ma i libri, anche se così intimi e dolorosi, una volta scritti devono circolare perché contengono comunque un frammento che ci appartiene e ci fa bene condividere. Non so come Matteo Bianchi abbia trovato il coraggio di raccontare la sua storia, certo ci ha messo vent’anni per elaborare il tremendo dolore che gli è caduto sulle spalle ma alla fine con La vita di chi resta (Mondadori) è riuscito a compiere un piccolo miracolo e liberandosi del suo peso a farci un dono prezioso. Come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CardRavasi : Scrivere è strappare qualcosa dall’anima con fatica. Agli aspiranti autori dedico una nota di H. Miller: «Per nasce… - AndreaInterNews : La stagione dell'Inter va avanti con veline su veline, però questo il tifoso a quanto pare fatica a capirlo. La soc… - FabrizioGallant : @pptamburelli @hymage Troppa fatica, lo puoi fare con Zoom. - Theismo_ : @NandoPiscopo1 Sisi ma in area diciamo che spesso fa molta fatica ere li tutto il discorso quando difende fuori dal… - LucazzuN : @ilCoperchio 50 enne che perde lavoro,fatica a trovarne un altro magari con una casa di proprietà dopo anni di sacr… -

... la , cioè la fuga dal mondo del , frutto in parte anche della 'pandemic fatigue', la... le dimissioni sono state 528.755un calo del 6,1% ( - 34 mila) rispetto allo stesso trimestre del ...... in cui gli operaisti hanno dato un contributo originale, in particolareAugusto Finzi. Per ... Il primo sono le concessioni dirette alle lotte: modifiche agli impianti che riducono la, le ...In effetti non è raro che ci si trovi alle preseuna visibilità ridotta a causa delle curve ... Sono in molti a decidere di salire in sella per essere puntualmente ripagati dellaammirando ...

A Brovary una nuova fatica di Sisifo No, si fa strada alla speranza Vita

A nove giornate dalla fine della stagione, è impossibile pensare che possa sfuggire al Cosmocare Cus Pisa l’accesso alla C unica del prossimo campionato: il gruppo, che con un po’ più di fatica ...Questa sera sabato 11 marzo alle 18, nell’Exme di via XX Settembre a Carloforte, l’artista Marta Fontana e l’amministrazione comunale presenteranno in anteprima il progetto di arte pubblica “Formiche ...