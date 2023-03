Con Andreina e Thomas Rook al via la primavera del galoppo italiano (Di sabato 11 marzo 2023) Capannelle (Roma) e San Rossore (Pisa), insieme per inaugurare la primavera del galoppo italiano… si incomincia a fare sul serio Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 marzo 2023) Capannelle (Roma) e San Rossore (Pisa), insieme per inaugurare ladel… si incomincia a fare sul serio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _a_n_n_i_n_a_ : @maryparrilla08 Quante ne ha dovuto sopportare… anche il flirt con Andreina! - scorpioascbila1 : @briromeo0 Hello! Ciao Andreina ??????? oggi con calma.. come la Ferrari ieri ???? e poi è lunedì mattina eh ?? Ciao bella ?? - Andreina_Ulissi : RT @Frances66296817: Finalmente, qualcuno lo ammette chiaramente. Con un po’ di onestà intellettuale e obiettività, non era difficile. Graz… - Andreina_Ulissi : RT @BelpietroTweet: Tra il 2014 e il 2016, mentre Letta e Renzi erano a Palazzo Chigi, sono scomparse in mare 12.405 persone. Eppure nessun… - laVitaCattolica : L’esposizione valorizza con intelligenza le numerose maschere tradizionali pervenute al Museo grazie alla donazione… -