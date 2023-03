Commissione di osservanza sull’anagrafe tributaria : attenti alla falsa email dal caf-cia.it (Di sabato 11 marzo 2023) Phishing Agenzia delle Entrate: “richiesta di controllo sul registro tributario”Nuova pericolosa campagna da parte di un finto ufficio dell’agenzia delle entrate. Il mittente della email sembra reale visto che la email arriva da “info@caf-cia.it” ma si tratta solo di un’abile tecnica di mascheramento ( spoofing ) per trarre in inganno le vittime. Inutile dire che va cestinata subito senza aprire l’allegato. Ecco il testo : Gentile cliente, dall’esame dei dati e dei saldi relativi alla Informazione delle liquidazioni periodiche Iva, da lei mostrate per Il trimestre 2023, risultano emerse alcune incoerenze. Le spiegazioni relative alle sconvenienze riscontrate sono disponibili nel “Cassetto fiscale” (sezione l’Agenzia) disponibile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e in versione completa ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 11 marzo 2023) Phishing Agenzia delle Entrate: “richiesta di controllo sul registro tributario”Nuova pericolosa campagna da parte di un finto ufficio dell’agenzia delle entrate. Il mittente dellasembra reale visto che laarriva da “info@caf-cia.it” ma si tratta solo di un’abile tecnica di mascheramento ( spoofing ) per trarre in inganno le vittime. Inutile dire che va cestinata subito senza aprire l’allegato. Ecco il testo : Gentile cliente, dall’esame dei dati e dei saldi relativiInformazione delle liquidazioni periodiche Iva, da lei mostrate per Il trimestre 2023, risultano emerse alcune incoerenze. Le spiegazioni relative alle sconvenienze riscontrate sono disponibili nel “Cassetto fiscale” (sezione l’Agenzia) disponibile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e in versione completa ...

