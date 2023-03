Come sta Kim? Spalletti esce allo scoperto in diretta, l’annuncio sulle condizioni (Di sabato 11 marzo 2023) Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato al termine della gara fra Napoli e Atalanta. Il tecnico ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’immediata ripartenza avuta dai suoi dopo la sconfitta della scorsa settimana contro la Lazio e per la grande prestazione vista in campo. Di seguito quanto riportato: Il gol parte tutto dal gol di Anguissa, anche Osimhen è bravo a pulirla bene. Kvara poi è bravi nell’uno contro uno e ha anche qualità nella finalizzazione. Sono partite di grandissimo livello, davanti avevamo l’Atalanta che ci ha creato grandi difficoltà. Vincere questa partita è importantissimo visto che venivamo per la sconfitta, la squadra ha reagito bene. I calciatori si meritano questo risultato contro una squadra allenata benissimo, bisogna avere rispetto per il lavoro di Gasperini. Luciano Spalletti ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 marzo 2023) Il tecnico del Napoli Lucianoha parlato al termine della gara fra Napoli e Atalanta. Il tecnico ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’immediata ripartenza avuta dai suoi dopo la sconfitta della scorsa settimana contro la Lazio e per la grande prestazione vista in campo. Di seguito quanto riportato: Il gol parte tutto dal gol di Anguissa, anche Osimhen è bravo a pulirla bene. Kvara poi è bravi nell’uno contro uno e ha anche qualità nella finalizzazione. Sono partite di grandissimo livello, davanti avevamo l’Atalanta che ci ha creato grandi difficoltà. Vincere questa partita è importantissimo visto che venivamo per la sconfitta, la squadra ha reagito bene. I calciatori si meritano questo risultato contro una squadra allenata benissimo, bisogna avere rispetto per il lavoro di Gasperini. Luciano...

