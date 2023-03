Come si è arrivati alle dimissioni di Baldoni da direttore dell’ACN? (Di sabato 11 marzo 2023) Roberto Baldoni, ormai ex direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, si è dimesso all’inizio di questa settimana. Da quel momento in poi, considerato che si è trattato di una mossa che non molti si aspettavano a livello di governo ma che comunque arriva in seguito a mesi di tensione, il chiacchiericcio e le voci di corridoio sulle dimissioni Roberto Baldoni non sono mancate. Nella giornata di mercoledì Giornalettismo ha scelto di ripercorrere quello che è stato l’ACN dall’inizio raccogliendo anche le voci da palazzo che hanno inquadrato in Bruno Frattasi il suo probabile successore. dimissioni Roberto Baldoni, quali sono le ragioni? Al di là del ripercorrere i passi di Baldoni insieme a Nunzia Ciardi e del capire cosa sia la strategia nazionale per la ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 11 marzo 2023) Roberto, ormai exdell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, si è dimesso all’inizio di questa settimana. Da quel momento in poi, considerato che si è trattato di una mossa che non molti si aspettavano a livello di governo ma che comunque arriva in seguito a mesi di tensione, il chiacchiericcio e le voci di corridoio sulleRobertonon sono mancate. Nella giornata di mercoledì Giornalettismo ha scelto di ripercorrere quello che è stato l’ACN dall’inizio raccogliendo anche le voci da palazzo che hanno inquadrato in Bruno Frattasi il suo probabile successore.Roberto, quali sono le ragioni? Al di là del ripercorrere i passi diinsieme a Nunzia Ciardi e del capire cosa sia la strategia nazionale per la ...

